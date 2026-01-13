Crans-Montana: lavori nel locale svolti senza licenza. Ex gestore: "Era una sala giochi, non so perché sia stata rimpicciolita la scala"

Da sala giochi a disco bar: nel 2015 Jacques Moretti avrebbe trasformato il seminterrato del Constellation, teatro delle tragedia di Caponanno, eseguendo rilevanti interventi edilizi senza presentare al Comune una domanda di concessione edilizia ma inviando una semplice comunicazione. Lo sostiene il programma Mise au Point della televisione svizzera Rts che ha intervistato Eric Dosdo, il precedente gestore del locale, dal 2005 al 2015.

"Non so perché la coppia Moretti abbia rimpicciolito la scala", dice Dosdo, riferendosi al restringimento dell'unica via di uscita dal bar che, secondo le testimonianze, hanno impedito a molte persone di scappare. Gli altri lavori hanno riguardato, tra l'altro, l'abbattimento di alcuni muri interni e il posizionamento della schiuma fonoassorbente.

L'ex gestore ha messo a disposizione dell'emittente elvetica foto dell'epoca da cui si vede che il seminterrato era una semplice sala giochi, con biliardi, un bersaglio per le freccette, alcuni tavoli e un bancone. C'erano diversi estintori e la stanza sembrava più piccola. "Non c'era schiuma. Non avevamo davvero bisogno di acustica, innanzitutto perché nessuno si era mai lamentato. Inoltre, non avevamo l'impostazione di un locale notturno, chiudevamo al massimo all'una di notte", spiega Dosdo.

