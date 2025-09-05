Droni per rafforzare efficienza dei porti: al via collaborazione Italia-Olanda

STRADAai, start-up innovativa specializzata nella gestione dinamica dei voli dei droni attraverso applicazioni digitali avanzate, ha siglato una partnership strategica con DronePort Rotterdam (DPR), hub europeo per l’adozione e l’applicazione reale di Sistemi Autonomi e Senza Equipaggio (UAS – Unmanned Aerial System) nei contesti portuali, urbani, logistici e industriali.

STRADAai è stata selezionata come partner strategico per l’Italia, con la missione di implementare nei porti italiani le soluzioni UAS validate a Rotterdam. Tali soluzioni guideranno la trasformazione digitale e operativa, rafforzeranno la resilienza delle infrastrutture critiche e abiliteranno operazioni autonome sicure in ambienti marittimi complessi.

DronePort Rotterdam è focalizzato sull’innovazione applicata in ambienti operativi, dove sistemi autonomi aerei, terrestri e marittimi vengono testati, validati e scalati per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la protezione delle infrastrutture critiche; l’azienda ha costruito un ecosistema internazionale di innovazione applicata, riunendo partner locali e globali per progettare infrastrutture avanzate per il Porto e la Città di Rotterdam e per altri attori chiave europei.

Un elemento chiave di questa trasformazione è l’U-space, l’infrastruttura digitale definita dall’UE per la gestione sicura ed efficiente dello spazio aereo a bassa quota, permettendo l’integrazione dei droni in contesti operativi complessi. I porti sono hub infrastrutturali critici dove l’U-space è essenziale per l’integrazione sicura dei droni autonomi e di altri UAS.

L’elevata densità operativa, l’attività continua e la vicinanza a zone sensibili per la sicurezza rendono l’U-space la spina dorsale per operazioni portuali sicure e resilienti.

In questo scenario, STRADAai si posiziona come partnerstrategico in qualità di U-space Service Provider (USSP) attualmente in fase di certificazione con Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), facendo leva sulla propria competenza tecnica e normativa.

Il know-how completo di STRADAai negli aspetti normativi, operativi e tecnologici dell’U-space consentirà operazioni autonome sicure, conformi e interoperabili nei porti italiani, in linea con gli standard europei più avanzati.

Come parte del suo impegno per la creazione di un ecosistema europeo di drone port, DronePort Rotterdam collabora strettamente con il Porto di Anversa-Bruges e l’Autorità Portuale di Amburgo, due attori chiave impegnati nell’integrazione dei sistemi autonomi nelle operazioni portuali.

Questa rete mira a sviluppare standard, tecnologie e best practice per rendere i porti europei più sicuri, intelligenti e sostenibili e mira ad accelera inoltre il dispiegamento di Sistemi Autonomi e Senza Equipaggio (UAS) multi-dominio in ambienti operativi reali, assicurando che le innovazioni siano testate, interoperabili e in grado di proteggere le infrastrutture critiche prima della loro diffusione a livello europeo.

Con l’ingresso di STRADAai, anche l’Italia entra a far parte di questa rete strategica, rafforzando la propria posizione nella corsa all’innovazione nel settore portuale.

