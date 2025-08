Droni, AI e realtà aumentata per studiare la guida: il nuovo progetto di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia lancia una sperimentazione d’avanguardia per migliorare la sicurezza nei cantieri stradali: si chiama Driver Behaviour Analysis ed è un progetto che utilizza realtà aumentata, droni e intelligenza artificiale per analizzare il comportamento degli automobilisti in prossimità dei lavori in autostrada.

Al centro dell'iniziativa, sviluppata da Movyon, società tecnologica del gruppo, c’è un simulatore immersivo capace di ricreare scenari reali partendo da dati raccolti sul campo. Le immagini acquisite dai droni consentono di riprodurre fedelmente tratti autostradali come quello tra Borgomanero e Novara (A26), permettendo di testare nuove soluzioni per la sicurezza in ambienti virtuali realistici.

Il progetto è frutto della collaborazione con quattro università italiane d’eccellenza: Politecnico di Milano, Università di Napoli Federico II, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università di Firenze. Ognuna ha contribuito con specifiche analisi, dalla simulazione di guida all'elaborazione di dati con intelligenza artificiale, fino allo studio della percezione della segnaletica da parte dei diversi tipi di conducenti.

L’iniziativa rientra nella più ampia campagna sulla sicurezza stradale promossa da ASPI in sinergia con i Ministeri delle Infrastrutture e del Lavoro e con la Polizia di Stato, per sensibilizzare gli utenti su una guida responsabile e attenta, anche a tutela di chi lavora ogni giorno nei cantieri lungo la rete autostradale.

