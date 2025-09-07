Dramma a Sestri Ponente, corpo senza vita ritrovato sul greto del rio Molinassi
di F.S.
Dramma a Sestri Ponente, a Genova, per il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane ragazzo, sul greto del rio Molinassi.
L'allarme è scattato all'alba, dopo la segnalazione di un passante: sul posto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: si tratta di un 20enne di origine nordafricana.
Il cadavere è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria: i carabinieri hanno aperto un'indagine per comprendere cosa possa essere successo: da quanto emerge, potrebbe essersi trattato di morte caduta accidentale, dal muretto sovrastante il rio. Si attende anche il parere del medico legale
