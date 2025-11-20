Cultura

Poesia: "Dove il mare respira le sue onde", l'opera di Rita Muscardin in vetrina sabato 22 alla Fondazione Zavanone

di Redazione

18 sec

Presentazione a cura della scrittrice e critica Rosa Elisa Giangoia

Poesia: "Dove il mare respira le sue onde", l'opera di Rita Muscardin in vetrina sabato 22 alla Fondazione Zavanone
SettimoLink

Sabato 22 novembre alle ore 17 la critica letteraria e scrittrice Rosa Elisa Giangoia presenterà la silloge poetica "Dove il mare respira le sue onde" dell'autrice Rita Muscardin (De Ferrari editore).

L'evento si terrà a Genova presso la Fondazione Guido e Giovanna Zavanone in Via Odero 1/9 con intermezzi musicali di Goffredo D'Aste.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: