Dossena choc: "Mi dissero che avevo l'Aids, andai lo stesso in Nazionale e poi..."

"Giocavo nel Torino e dovevo rispondere a una chiamata in Nazionale ma il ds Luciano Moggi e il medico sociale mi dissero che ero risultato positivo al test dell'Hiv, insomma che avevo contratto l'Aids. Al tempo era una sentenza di morte. Risposi lo stesso alla convocazione, mangiavo da solo, bevevo nei bicchieri di carta. Poi giocai - anche bene - contro la Germania. Furono dieci, quindici giorni durissimi. Anche con mia moglie. Poi venne fuori che non era verro nulla, ero un falso positivo. Avrei voluto strozzare il dottor Campini...".

Lo ha rivelato Beppe Dossena, icona della Sampdoria, campione del mondo con l'Italia a Spagna '82 e opinionista del gruppo editoriale Telenord, nel corso di Close Up in onda questa sera alle 20 e alle 22.40 su Telenord e telenord.it.

Ecco uno stralcio dell'intervista, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it.









