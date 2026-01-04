Doppia rapina notturna in Salita Pollaiuoli a Genova, due aggressioni a distanza di un’ora

Una doppia rapina, consumata a distanza di poco più di un’ora, ha animato la notte nei vicoli del centro storico di Genova. In Salita Pollaiuoli due uomini sono stati aggrediti da gruppi di almeno due persone, riportando ferite giudicate non gravi. Su entrambi gli episodi indagano le forze dell’ordine, che stanno valutando possibili collegamenti anche con fatti analoghi avvenuti nei giorni precedenti.

Primo intervento – Il primo allarme è scattato alle 3.15 all’incrocio con via dei Giustiniani. Un giovane genovese di 18 anni ha raccontato di essere stato avvicinato da due individui che, dopo averlo spinto a terra, gli hanno sottratto lo smartphone e il portafoglio. Nell’aggressione il ragazzo ha riportato un profondo taglio al labbro. Soccorso dall’ambulanza 3-277 del Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese, è stato accompagnato in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Secondo episodio – Poco dopo, alle 4.30, una nuova chiamata ha portato i soccorritori all’incrocio tra Salita Pollaiuoli e via San Lorenzo. Qui un uomo di 33 anni, di origini marocchine, ha denunciato di essere stato aggredito con modalità simili da almeno due malviventi, intenzionati a rubargli il cellulare. La vittima ha riportato una ferita a una mano ed è stata medicata sul posto, senza necessità di ricovero.

Accertamenti – In entrambi i casi sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti di rito. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza, anche per capire se le due aggressioni possano essere riconducibili agli stessi responsabili o inserite in una sequenza più ampia di episodi avvenuti nella zona nelle ultime notti.

