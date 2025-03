Donna uccisa da una palma, Bucci: "Grande tragedia, le persone vengono prima degli alberi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Una grande tragedia per la città, che sarà in lutto e mi sembra la cosa giusta da fare. E' fuori di dubbio che le persone vengono prima degli alberi" - così il presidente della Liguria Marco Bucci, in piazza De Ferrari per un evento promosso dalla Uil Liguria, si esprime il giorno dopo la tragedia che ha sconvolto la cittadinanza genovese, ovvero la morte di Francesca Testino, la 57enne travolta da una palma in piazza Paolo Da Novi. Per questo motivo, il Comune ha instituito il lutto cittadino per la giornata di sabato 15 marzo, in ricordo della donna.

Ribadisce Bucci: "E' importante il lavoro che si sta facendo sugli alberi, come censimento e la gestione del verde, ma va fatto nel rispetto delle persone"

In memoria di Francesca Testino, il Comune di Genova ha istituito il lutto cittadino per la giornata di sabato 15 marzo, quando oltre ai vari appuntamenti verrà osservato un minuto di silenzio alle 14.23, ora in cui è avvenuta la tragedia LEGGI QUI

