Donna scompare con la figlia di 42 giorni, ricerche in corso a Genova

È scomparsa da quattro giorni una donna di origine marocchina che si è allontanata con la sua bambina di appena 42 giorni dal reparto di Ostetricia dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, a Genova. Della madre e della piccola non si hanno più notizie dal momento della fuga. Le ricerche sono in corso da parte della polizia e dei carabinieri, al momento senza esito.

Condizioni sociali – La donna era senza documenti, senza lavoro e in condizioni di fragilità abitativa, alternando periodi in strada a momenti di ospitalità presso conoscenti. Era entrata in ospedale il 23 aprile e aveva partorito il giorno seguente. Il padre della bambina l’aveva lasciata non appena venuto a conoscenza della gravidanza e la giovane madre si trovava sola ad affrontare la nascita della figlia.

Timori – Secondo quanto ricostruito dagli operatori sanitari, la donna temeva che il tribunale potesse disporre l’affido della bambina a un’altra famiglia, ritenendola inadeguata a causa della sua situazione personale. Il personale dell’ospedale l’aveva più volte rassicurata, ma la donna ha comunque deciso di allontanarsi con la neonata.

Preoccupazioni sanitarie – Adesso è forte la preoccupazione per le condizioni di salute della bambina, che necessita di cure e assistenza costanti, vista la tenerissima età. Anche le condizioni della madre destano allarme, considerando le difficoltà materiali in cui si trovava prima del parto e la possibilità che in questi giorni stia vivendo in ambienti non adeguati per una neonata.

