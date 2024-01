Donna residente a Genova uccisa in Romania dall'ex marito. A rivelarlo l'attuale compagno

Una donna di origine romena, residente a Genova nel quartiere di San Fruttuoso da circa dieci anni, sarebbe stata strangolata dall'ex marito la mattina di Santo Stefano a Galati, in Romania, dove si era recata a trovare i parenti per le feste. Si chiamava Alina Lacramioara Mustafa, aveva 30 anni e due figlie di 9 e 10.

L’ex marito, che l'avrebbe attirata nella propria abitazione con la scusa di un chiarimento, è stato arrestato dalla polizia romena. Si chiama Victor Nicu Anatoschi, ha 35 anni e anche lui aveva vissuto a lungo a Genova, non senza incorrere in violazioni della legge. In passato avrebbe costretto anche la donna a prostituirsi.

Alina a Genova si era rifatta una vita con un un tassista genovese, Mario Zanetti (con lei nella foto), che ha denunciato la vicenda su Facebook. “Io e Alina dovevamo sposarci e andare a vivere in Romania ora quel criminale mi ha tolto per sempre la possibilità di vederla, di stare con lei. Avevamo sogni, progetti insieme non appena fossi andato in pensione. Ma tutto è svanito per la sua follia. Ora voglio che abbia giustizia per quello che ha fatto e non abbia sconti di pena”.