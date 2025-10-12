Cronaca

Donna precipita con il parapendio in un uliveto, trasportata in elicottero al San Martino

di Redazione

20 sec
Donna precipita con il parapendio in un uliveto, trasportata in elicottero al San Martino
SettimoLink

CHIAVARI - Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Colombano Certenoli per una donna che, perdendo il controllo del proprio parapendio, è precipitata in un uliveto.

La donna è rimasta cosciente ed è stata stabilizzata dal personale del 118 e da medico e infermiere giunti a bordo del elicottero VF Drago con il quale si è poi provveduto al successivo trasporto in ospedale al San Martino.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

parapendio

Condividi: