Donna precipita con il parapendio in un uliveto, trasportata in elicottero al San Martino
di Redazione
20 sec
CHIAVARI - Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Colombano Certenoli per una donna che, perdendo il controllo del proprio parapendio, è precipitata in un uliveto.
La donna è rimasta cosciente ed è stata stabilizzata dal personale del 118 e da medico e infermiere giunti a bordo del elicottero VF Drago con il quale si è poi provveduto al successivo trasporto in ospedale al San Martino.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:parapendio
Condividi:
Altre notizie
Davagna, 67enne ferito a colpi di machete: il vicino lo aggredisce dopo una lite
11/10/2025
di Carlotta Nicoletti