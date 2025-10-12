Donna precipita con il parapendio in un uliveto, trasportata in elicottero al San Martino

CHIAVARI - Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Colombano Certenoli per una donna che, perdendo il controllo del proprio parapendio, è precipitata in un uliveto.

La donna è rimasta cosciente ed è stata stabilizzata dal personale del 118 e da medico e infermiere giunti a bordo del elicottero VF Drago con il quale si è poi provveduto al successivo trasporto in ospedale al San Martino.

