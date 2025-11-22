Donna accoltellata a Montoggio, sindaco Fantoni: "L'uomo aveva il divieto di avvicinamento, giorni fa una prima violenza"

Accoltella la ex e poi scappa. E' caccia all'uomo a Montoggio, in località Montemoro nell'entroterra di Genova. Un uomo di 68 anni ha accoltellato la donna, 75 anni, con cui aveva avuto una relazione al culmine di una lite.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con l'automedica, e trasportata in codice rosso con l'elicottero dei vigili del fuoco all'ospedale San Martino. Sarebbero sei le coltellate sferrate contro la vittima che però non sarebbe in pericolo di vita.

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che hanno sentito le urla. I carabinieri stanno cercando l'aggressore.

Il sindaco di Montoggio Mauro Fantoni dichiara a Telenord: "Riepilogo brevemente la situazione per come la conosciamo, anche se le informazioni al momento sono ancora approssimative. Le persone coinvolte sono una coppia che viveva nella frazione di Monte Moro da circa due anni. Non so dire se fossero sposati, ma convivevano. Circa quindici o venti giorni fa c’era già stato, da quanto si è saputo, un episodio di violenza da parte dell’uomo nei confronti della compagna, che è più anziana. In quell’occasione erano intervenuti i Carabinieri, che avevano disposto per lui il divieto di avvicinarsi all’abitazione. Oggi, da quanto sembra, l’uomo ha nuovamente raggiunto la frazione di Monte Moro. Non conosco le modalità precise dell’accaduto, ma ha ferito gravemente la donna con cui conviveva. Sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e la Croce di Busalla, che ha trasportato la signora in ospedale. Ci hanno riferito che non è in pericolo di vita, anche se le ferite sono serie. Si tratta di persone non note in paese: vivevano a Monte Moro da un paio d’anni ma non erano originarie del luogo. Personalmente non li conoscevo e non saprei descriverli ulteriormente".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.