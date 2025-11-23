Donna accoltellata a Montoggio, aggressore fermato dai Carabinieri nella notte

È stato rintracciato intorno alla mezzanotte nella zona di Montoggio, l'uomo di 67 anni che nel pomeriggio di ieri ha accoltellato la sua ex compagna di 75 anni. L'aggressore era nascosto in un casolare in paese e quando i carabinieri lo hanno scoperto aveva un principio di ipotermia. Dopo essere stato visitato all'ospedale San Martino è stato portato nel carcere di Marassi con l'accusa di tentato omicidio. Trovato e sequestrato il coltello con cui ha colpito sei volte la donna.

La violenza - L'episodio è avvenuto iera all'interno dell'abitazione nella località Montemoro; a dare l'allarme sono stati i vicini di casa, sentendo le urla. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Montoggio, insieme ai sanitari della Croce Verde di Busalla e all’automedica.

La dinamica - Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla pm Eugenia Menichetti, quello di ieri non è stato il primo episodio di violenza. L'ultimo, in ordine di tempo, risale a 20 giorni fa. In quel caso erano intervenuti i militari e per l'uomo era scattato il divieto di dimora e il ritiro della patente.

La testimonianza - "Nei giorni scorsi si era già verificato un episodio di violenza tra i due, infatti l'uomo aveva il divieto di avvicinarsi alla casa della donna e gli era anche stata ritirata la patente" conferma a Telenord Mauro Fantoni, sindaco di Montoggio.

Le conseguenze - La donna era stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con l'automedica, e trasportata in codice rosso con l'elicottero dei vigili del fuoco all'ospedale San Martino. Sarebbero sei le coltellate sferrate contro la vittima che però non sarebbe in pericolo di vita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.