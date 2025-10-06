Domeniche pedonali a Genova, Confcommercio non ci sta: "Decisione presa senza coinvolgere i commercianti"

Netta e contraria presa di posizione da parte di Confcommercio Genova sulla manovra del Comune di istituire le domeniche pedonali nei diversi Municipi, chiudendo ai mezzi pubblici e privati la possibilità di circolare. Una sorta di 'notte bianca' diurna per i cittadini e turisti.

Confcommercio punta il dito contro la decisione, arrivata senza coinvolgere chi rappresenta i commercianti: “Confcommercio Genova esprime la propria netta contrarietà e profonda delusione per il piano del Comune di istituire domeniche pedonali in via Gramsci e via XX Settembre, senza aver minimamente coinvolto i rappresentanti dei commercianti”, dichiara Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.

“Questa amministrazione - prosegue Ilaria Natoli, presidente del Civ di via XX Settembre - sembra aver dimenticato che i commercianti sono i veri protagonisti dell'economia locale. Ancora una volta, si decide senza ascoltare, senza discutere, senza conoscere le esigenze e le difficoltà di chi lavora ogni giorno per far funzionare la città. La nostra categoria - continua Natoli - è stanca di essere ignorata. Abbiamo già dovuto lottare contro le Ztl e altre misure restrittive. Non accetteremo che si continui a trattare i commercianti come cittadini di serie B”.

“Inoltre - aggiunge Cavo - vorremmo ricordare che la precedente consiliatura aveva approvato una delibera per la realizzazione di sette nuovi parcheggi, che purtroppo è rimasta lettera morta. Chiediamo che venga dato seguito a questo impegno, anziché introdurre nuove misure che penalizzano ulteriormente i commercianti”.

“L'idea di Piazza Colombo chiusa al traffico, sgombra di auto una domenica al mese e animata da eventi organizzati dal Comune, non dispiace affatto - precisa Manuela Carena, presidente Civ Colombo Galata -. Ma parlare di 'sperimentazione' basandosi su una chiusura domenicale al mese per poi, se desse risultati accettabili, pensare di poterla applicare a tutta la settimana lavorativa, è davvero pericoloso. Se l'attuale amministrazione e gli assessori preposti avessero interpellato i Civ interessati e la Confcommercio che li rappresenta, avremmo spiegato loro che il piccolo commercio di vicinato di qualità non si aiuta con le chiusure al traffico, specialmente in zone così nevralgiche come Piazza Colombo, ma creando prima servizi compensativi come parcheggi e un trasporto pubblico davvero efficiente. Decidere anche solo per una domenica al mese senza interpellarci è calare dall'alto una decisione: ma perché, invece di continuare con questo modus operandi che non fa bene alla città e crea solo tensioni inutili, non si lavora in sinergia con le forze positive della città per il bene comune?”.

“Confcommercio Genova - conclude il presidente Cavo - chiede un incontro urgente con gli amministratori comunali per esprimere la propria indignazione e chiedere un cambio di passo nella gestione della città”.

