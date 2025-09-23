Domenica lo slalom Mignanego - Giovi: l'università del birillo, un evento di popolo

Domenica 28 settembre torna lo slalom Mignanego - Giovi con l'edizione numero 43 di una manifestazione storica che affonda le proprie radici sulla leggendaria Pontedecimo - Giovi. Oggi, a organizzare la corsa è la Scuderia Valpolcevera guidata dal presidente Simone Bugatto che, a fine ottobre, si occupa pure di realizzare la Busalla - Crocefieschi.

Quella d'alta Valpolcevera, invece, resta la grande classica dell'automobilismo ligure con decine di vetture impegnate a darsi battaglia tra i birilli dei Giovi (nella foto Giuliano Semino): strada statale 35 chiusa dalle 8 alle 18.

Per la vittoria finale grande favorito Alessandro Polini, ma a contare è il divertimento che coinvolge ogni classe in gara. La soddisfazione dell'assessore Simona Ferro: "Davvero lieti che Regione Liguria fin dallo scorso anno sia al fianco degli organizzatori. Doveroso parlare d'entroterra, ma farlo con i fatti ritengo sia l'unica modalità per dare un futuro a questi paesi".

