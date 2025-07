Domenica a rischio pioggia, i Balletti di Nervi si spostano dai parchi al Teatro Carlo Felice

La Fondazione Teatro Carlo Felice comunica che, a causa delle previsioni meteo che segnalano alta probabilità di pioggia nel pomeriggio e nella serata di domenica 13 luglio 2025, lo spettacolo del Royal Ballet “A celebration of the works of Frederick Ashton” in programma per quella data sarà spostato dal palcoscenico all’aperto dei Parchi di Nervi al Teatro Carlo Felice di Genova, con inizio sempre alle ore 21.15.

Chi desiderasse anticipare la propria presenza a sabato 12 luglio, per assistere allo stesso spettacolo all’aperto ai Parchi di Nervi, potrà richiedere il cambio del biglietto.

Nel frattempo, la biglietteria sta già provvedendo a ricollocare sulla pianta del Teatro Carlo Felice tutti i posti acquistati per la serata di domenica 13 luglio, garantendo la stessa posizione. Al più presto sarà riaperta anche on line la vendita sulla nuova pianta.

Il titolo dello spettacolo, A Celebration of the works of Frederick Ashton, riflette l’intento di questa serata: riportare in scena alcune delle creazioni più emblematiche del coreografo britannico in un percorso tra lirismo, ironia, grazia e virtuosismo. Il programma è composto da sei diversi pezzi: dalla satira raffinata di Façade – Tango Pasodoble (1931) alla sensualità tragica di Marguerite and Armand (1963), creato per Fonteyn e Nureyev e ispirato alla Traviata di Verdi e alla Signora delle camelie di Dumas figlio, su musiche di Franz Liszt; dalla brillantezza tecnica di Rhapsody (1980) creato per Michail Baryshnikov e Lesley Collier sulla virtuosistica Rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninov, al celebre passo a due di The Dream - Oberon and Titania’s Reconciliation pas de deux, arguta e tenera rivisitazione del Sogno shakespeariano (1964) con musica di Felix Mendelssohn. Completano il programma due gioielli poco noti ma preziosi: il Pas de Quatre dal Lago dei cigni, concepito da Ashton nel 1963 come variazione coreografica autonoma, e il celeberrimo Voices of Spring (1977), delizioso duo creato sulle melodie di Johann Strauss II per un’edizione dell’operetta Die Fledermaus e poi diventato pezzo autonomo.

Per questo ritorno a Genova, il Royal Ballet – diretto da Kevin O’Hare – schiera in queste due serate alcuni tra i suoi più acclamati “Principals” e artisti ospiti come Marianela Núñez e Jakob Feyferlik (impegnati in Marguerite and Armand il 12 luglio), Alina Cojocaru e Matthew Ball (nello stesso pezzo il 13 luglio), Mayara Magri, Gary Avis, Valentino Zucchetti, Meaghan Grace Hinkis, Luca Acri, Isabella Gasparini, Sae Maeda solo per citarne alcuni. A loro si affianca il corpo di ballo e un team tecnico di altissimo livello, per un’esibizione che riassume l’eleganza, il vigore e la raffinatezza di una delle compagnie più prestigiose al mondo.

Lo spettacolo avrà una durata complessiva di 125 minuti (con due intervalli).

La manifestazione è promossa dal Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria, del Ministero della Cultura e di Rai Liguria, main partner Iren, Premium sponsor e food partner Esselunga. Media Partner è Rai Cultura. Partner tecnici sono: Amiu, Amt, Aster, Friends of Genoa.

