Dolceacqua, conto alla rovescia per i fuochi d'artificio di questa sera

Si stanno ultimando in queste ore i preparativi per i fuochi d'artificio, che questa sera, sabato 20 agosto ndr, alle 22.30, animeranno il centro storico di Dolceacqua. Dopo la sospensione di due anni per il covid, ritornano i festeggiamenti estivi con il consueto spettacolo pirotecnico che, com’è noto, non si esaurisce nella sola esibizione dei fuochi, ma si sviluppa in un armonioso contesto di luci e suoni. Uno Spettacolo unico, realizzato appositamente per l’antico Borgo dei Doria.

La manifestazione, targata 2022, sarà dedicata a Luigina Garoscio, la cui storia è simbolo nostrano della ribellione ai soprusi ed alle costrizioni nei confronti delle donne. Una donna vissuta a cavallo tra ‘800 e ‘900 che, nonostante la sua travagliata storia ed il suo trasferimento all’estero, ha lasciato in dono a Dolceacqua terreni e denaro con i quali sono stati realizzati l’orfanotrofio, le scuole ed il palazzo in via Doria che è oggi sede della pinacoteca, della biblioteca e, per suo espresso volere, della banda cittadina. Il racconto è affidato alle voci di Luisella Berrino e Maurizio Di Maggio.

Come ogni anno, sono attese migliaia di persone che già dal primo pomeriggio raggiungeranno Dolceacqua. L'amministrazione consiglia agli utenti di raggiungere per tempo Dolceacqua, preferibilmente già nel tardo pomeriggio e con motocicli. Si invita a rispettare le indicazioni di parcheggio che verranno date dal personale preposto ed a lasciare le automobili già nel senso di marcia giusto per il ritorno. Si ricorda che, per disposizione della Prefettura, la strada provinciale (a valle all’altezza della centrale Enel di Camporosso, ed a monte dal Bivio di Rocchetta-Isolabona) sarà chiusa al traffico dalle 21.30 alle 23.30.