Documentari sull'economia dell'entroterra, la soddisfazione dei sindaci: "Vetrina straordinaria"

"Troppe volte si parla di paesi dell'interno in modo generico, un lavoro di questo tipo è una dimostrazione concreta di cosa significhi entroterra. Certo, problemi di servizi carenti, ma al tempo stesso anche determinazione nel progettare un futuro al passo con i tempi attraverso metodologie economiche innovative". Lo dice Pinuccio Isola, sindaco di Rovegno.

Il riferimento va ai tre documentari ideati da Movimento Cristiano Lavoratori in collaborazione con Fondazione Carige e realizzati da Telenord con protagoniste tre differenti vallate del genovesato: la Vallestura con Campo Ligure, la Fontanabuona con Favale di Malvaro e la Trebbia con Rovegno: https://telenord.it/l-economia-dell-entroterra

Le immagini dei borghi e le voci dei protagonisti stanno ruotando sugli schermi di Telenord e telenord.it in queste settimane d'estate dando così l'occasione di originali escursioni fuori porta a liguri e turisti, ma soprattutto regalano uno straordinario biglietto da visita sul momento dei singoli territori.

"Aver acceso i riflettori sulle filiere della filigrana e del legno è per noi motivo di grandissimo interesse, siamo grati al Movimento Cristiano Lavoratori e a Fondazione Carige per aver compreso come da queste parti ci sia in gioco gran parte del futuro della nostra regione. Il grazie va anche a Telenord per aver colto le sensibilità di chi vive ogni giorno in un paese come Campo Ligure" spiega il sindaco campese, Gianni Oliveri.

Il plauso giunge, anche, da Ubaldo Crino, sindaco di Favale (nella foto): "Il nostro documentario ha fotografato la storia delle famiglie che da qui sono partite alla ricerca di fortuna. Un insegnamento che vive tutt'oggi nelle frazioni del comune attraverso musei, ricette gastronomiche ed economia reale. Poter diffondere tutto questo è fonte di vanto e motivo di gratitudine".

Il riferimento del Movimento Cristiano Lavoratori, architetto Alessandro Casareto: "Fa piacere aver colto nel segno. La nostra realtà è attenta alle necessità del comprensorio in cui opera e siamo convinti che l'interno sia un bacino ancora da esplorare. La vitalità che emerge da queste immagini è un'ulteriore conferma di una ricchezza che non tutti conoscono. Un motivo di vanto per i liguri".

