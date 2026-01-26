DKV Mobility nuovamente premiata per l’eccellente gestione della sostenibilità
di R.S.
1 min, 50 sec
Anche CDP ha confermato l’efficace gestione della sostenibilità da parte di DKV Mobility
DKV Mobility, la principale piattaforma B2B per pagamenti e soluzioni on-the-road, ha nuovamente ottenuto i punteggi più alti da parte delle due più prestigiose agenzie di rating ESG mondiali, EcoVadis e CDP, per la gestione della sostenibilità nel 2025.
Nell’ultima valutazione EcoVadis, DKV Mobility ha ottenuto 91 punti su 100 (92 nell’anno precedente), conquistando l’ambita medaglia di platino per il terzo anno consecutivo e collocandosi nel top 1% di oltre 150.000 aziende valutate a livello globale negli ultimi dodici mesi.
Anche CDP ha confermato l’efficace gestione della sostenibilità da parte di DKV Mobility: dopo aver debuttato con un rating “B” nel 2024, l’azienda ha ora ottenuto un “A-” nella categoria Cambiamento climatico, consolidando DKV Mobility tra i leader nella gestione del clima e dimostrando l’alta soglia di attenzione dell’azienda nei confronti dell’impatto ambientale e climatico delle proprie attività commerciali, confermata anche dall’adozione di pratiche avanzate di gestione del clima.
Laura Cremer-Heesen, Director Sustainability di DKV Mobility, afferma: “Siamo orgogliosi degli ottimi rating ottenuti dalla nostra gestione della sostenibilità. Le valutazioni ESG rappresentano un indicatore importante che ci permette di dare visibilità ai nostri progressi. Al contempo, non ci concentriamo esclusivamente sulle valutazioni esterne, bensì sul nostro reale impatto. Il nostro obiettivo strategico rimane chiaro: vogliamo essere leader nell’ESG in tutti gli aspetti della nostra attività ed essere un partner affidabile per i nostri clienti.”
“Ottenere ancora una volta valutazioni così elevate da parte di EcoVadis e CDP rappresenta un riconoscimento fondamentale del percorso intrapreso da DKV Mobility in ambito sostenibilità. Questi risultati confermano la validità delle nostre scelte e l’efficacia delle azioni messe in campo ogni giorno per ridurre il nostro impatto ambientale e promuovere una crescita responsabile. L’attenzione nei confronti delle iniziative ESG non si ferma qui, consapevoli che solo attraverso un impegno costante saremo in grado di confermarci punto di riferimento affidabile per i nostri clienti e partner e contribuiranno positivamente al futuro del nostro settore.” aggiunge Marco Berardelli, Amministratore Delegato di DKV Mobility Italia.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie