DKV Mobility nuovamente premiata per l’eccellente gestione della sostenibilità

“Ottenere ancora una volta valutazioni così elevate da parte di EcoVadis e CDP rappresenta un riconoscimento fondamentale del percorso intrapreso da DKV Mobility in ambito sostenibilità. Questi risultati confermano la validità delle nostre scelte e l’efficacia delle azioni messe in campo ogni giorno per ridurre il nostro impatto ambientale e promuovere una crescita responsabile. L’attenzione nei confronti delle iniziative ESG non si ferma qui, consapevoli che solo attraverso un impegno costante saremo in grado di confermarci punto di riferimento affidabile per i nostri clienti e partner e contribuiranno positivamente al futuro del nostro settore.” aggiunge Marco Berardelli, Amministratore Delegato di DKV Mobility Italia.