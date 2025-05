DKV Mobility amplia la rete di ricarica in Irlanda grazie alla partnership con EasyGo

DKV Mobility, piattaforma di riferimento nei servizi di mobilità a livello internazionale, ha avviato una collaborazione con EasyGo, tra i principali operatori di punti di ricarica in Irlanda, per potenziare ulteriormente la propria rete dedicata ai veicoli elettrici. Grazie a questo accordo, i clienti DKV Mobility potranno usufruire di oltre 1.150 stazioni di ricarica in tutta l’Irlanda. Di queste, circa un terzo è costituito da colonnine DC ad alta potenza, che permettono una ricarica più veloce ed efficiente.

La rete EasyGo è presente in un’ampia gamma di località, spaziando da mete di rilevanza nazionale e siti iconici ad attività locali, garantendo un servizio affidabile e comodo ovunque si trovino gli automobilisti. Inoltre, EasyGo ha esteso le proprie infrastrutture anche nelle aree più remote del Paese, aiutando a superare la cosiddetta “range anxiety” e facilitando gli spostamenti sicuri degli utenti di veicoli elettrici in tutta la nazione. Tutti i nuovi punti di ricarica integrati sono facilmente accessibili tramite la DKV Card +Charge o attraverso l’app DKV Mobility.

“L’integrazione delle stazioni EasyGo nella nostra rete migliora notevolmente la nostra presenza in Irlanda, permettendoci di assistere meglio i nostri clienti nella transizione verso una mobilità più sostenibile - afferma Sven Mehringer, Managing Director di Energy & Vehicle Services presso DKV Mobility - sono molto soddisfatto di potere ora garantire ai nostri clienti in Irlanda un’ampia copertura di ricarica”.

“EasyGo si impegna a sviluppare in Irlanda una rete di ricarica accessibile e affidabile, non solo installando un maggior numero di colonnine, ma anche stringendo partnership strategiche come con DKV Mobility. Questo tipo di collaborazione è essenziale per garantire che i proprietari di veicoli elettrici abbiano un accesso sicuro e continuativo all’infrastruttura di ricarica ovunque viaggino, favorendo la transizione verso un futuro più pulito ed ecologico”, aggiunge Ollie Chatten, CEO di EasyGo.

Le stazioni EasyGo sono entrate a far parte della rete di accettazione di DKV Mobility grazie al supporto tecnologico di GreenFlux, società controllata da DKV Mobility, che ha recentemente siglato un’intesa con EasyGo.

