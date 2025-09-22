Distretto Nautico Toscano punta su innovazione e sostenibilità per il futuro

Il Distretto Tecnologico della Nautica e Portualità Toscana si prepara ai saloni nautici internazionali con strategie ambiziose. Andrea Giannecchini, presidente del Distretto, sottolinea in un'intervista a Versilia Post la posizione di rilievo della nautica toscana, nonostante una lieve flessione del 5% nel settore delle piccole imbarcazioni. Il comparto dei grandi yacht, soprattutto quelli oltre i 50 metri, continua invece a trainare il mercato globale, con la Toscana leader mondiale nella produzione.

Il Distretto conta oltre 40 cantieri e 22.000 addetti, unendo artigianato di alta qualità a innovazione tecnologica. Le sfide future sono chiare: innovazione digitale, sostenibilità ambientale e formazione delle competenze. Per questo è in programma la creazione di un’“Academy Nautica” che coinvolgerà università, imprese e istituzioni per formare professionisti qualificati.

L’obiettivo è sostenere soprattutto le PMI, pilastro del settore, nell’adozione di nuove tecnologie e materiali green, mantenendo la Toscana all’avanguardia nel mercato globale della nautica.

