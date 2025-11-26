Disco Club, sessant'anni senza mai andare fuori tempo: la storia del negozio di dischi più antico di Genova

Disco Club, sessant'anni senza mai andare fuori tempo: a Telenord la storia del negozio di dischi più antico di Genova. Giancarlo Balduzzi, titolare dello storico negozio di via San Vincenzo, è il custode di una tradizione e di una miniera di aneddoti, compresa la visita di Nick Hornby che in "Alta fedeltà" ha raccontato una storia molto simile a quella dell'esercizio genovese, con una mole di clienti storici raccontata da Balduzzi anche in un libro

