Disagi in Liguria per lo sciopero ferroviario, garantiti solo i servizi minimi nelle fasce protette

È previsto per oggi uno sciopero nazionale del personale ferroviario che coinvolge anche la Liguria. La mobilitazione, proclamata da numerose sigle sindacali, si svolge dalle ore 9:01 alle 17:00 e comporta cancellazioni e modifiche al servizio ferroviario in tutta la regione. Garantiti solo i treni essenziali nelle fasce orarie protette.

Orari – La protesta riguarda i dipendenti del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo sciopero è attivo per otto ore, nella fascia compresa tra le 9:01 e le 17:00. Sono possibili ripercussioni anche immediatamente prima e dopo l'orario ufficiale dell’agitazione, a causa della riorganizzazione del servizio.

Servizi minimi – Come previsto dalla normativa vigente, Trenitalia garantisce in Liguria i collegamenti essenziali nelle fasce di maggiore affluenza: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali. I treni in viaggio all’inizio dello sciopero possono arrivare a destinazione se questa è raggiungibile entro un’ora; in caso contrario, la corsa può terminare anticipatamente.

Rimborsi e modifiche – I viaggiatori che rinunciano al viaggio possono chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato per i servizi a lunga percorrenza. Per i treni regionali, la richiesta è possibile fino alle 24:00 del giorno precedente. È anche consentito riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Fonti informative – Per informazioni aggiornate in tempo reale, è possibile consultare l’app Trenitalia, il portale Infomobilità, i siti web di Trenord e Trenitalia Tper, oppure rivolgersi alle biglietterie, al personale in stazione o al numero verde gratuito 800 89 20 21.

Ragioni della protesta – Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa per il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle attività ferroviarie e del contratto aziendale del Gruppo FS, scaduti a fine 2023. I sindacati chiedono un adeguamento salariale e migliori condizioni normative e di welfare per circa 100.000 lavoratori.

Focus regionale – In Liguria la mobilitazione assume un significato ulteriore: i sindacati denunciano un aumento delle aggressioni al personale ferroviario e chiedono misure urgenti per garantire la sicurezza a bordo. Le rappresentanze hanno domandato un incontro all’assessorato regionale ai Trasporti, ma alla riunione non si sono presentati i vertici del Gruppo FSI, impedendo un confronto sul tema.

Raccomandazioni ai viaggiatori – Si consiglia ai passeggeri di verificare sempre lo stato aggiornato del proprio treno prima di recarsi in stazione e di valutare soluzioni di trasporto alternative, tenendo conto dell’elevata probabilità di disagi lungo l’intera giornata.

