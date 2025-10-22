Disagi alla Foce: dall’ex Mondo Bimbo alla riqualificazione dei Giardini Govi

La zona della Foce, storicamente una delle più importanti di Genova, è stata al centro di un confronto acceso e costruttivo. Dall’abbandono dell’area dell’ex Mondo Bimbo, diventata simbolo di degrado, fino agli interventi di riqualificazione dei Giardini Govi, si è discusso delle criticità presenti e delle risposte messe in campo dall’amministrazione.

In studio, insieme con Simone Galdi, è intervenuto Stefano Falqui, consigliere di Fratelli d’Italia. In collegamento esterno, Luca Pandimiglio ha dialogato con Luca Rinaldi, assessore alla sicurezza e ai rapporti con la polizia locale, che ha spiegato gli interventi svolti per migliorare il decoro, l’ordine pubblico e la vivibilità della zona.

