Disagi alla Foce: dall’ex Mondo Bimbo alla riqualificazione dei Giardini Govi
di Redazione
A confronto Stefano Falqui e Luca Rinaldi
La zona della Foce, storicamente una delle più importanti di Genova, è stata al centro di un confronto acceso e costruttivo. Dall’abbandono dell’area dell’ex Mondo Bimbo, diventata simbolo di degrado, fino agli interventi di riqualificazione dei Giardini Govi, si è discusso delle criticità presenti e delle risposte messe in campo dall’amministrazione.
In studio, insieme con Simone Galdi, è intervenuto Stefano Falqui, consigliere di Fratelli d’Italia. In collegamento esterno, Luca Pandimiglio ha dialogato con Luca Rinaldi, assessore alla sicurezza e ai rapporti con la polizia locale, che ha spiegato gli interventi svolti per migliorare il decoro, l’ordine pubblico e la vivibilità della zona.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Città Metropolitana: clamoroso rinvio del primo consiglio, salta la delibera Amt sulle nuove tariffe
22/10/2025
di Gilberto Volpara
Amt, novità in arrivo: addio a metro e ascensori gratuiti, cambia il sistema abbonamenti
22/10/2025
di Stefano Rissetto
Crocefieschi senza bus, la storia dei genitori-negozianti: "Questa è la morte dell'entroterra"
22/10/2025
di Gilberto Volpara
Telenord a Nervi: riapre il Castello in passeggiata, torna operativa la sede Anpi
21/10/2025
di Luca Pandimiglio - Katia Gangale