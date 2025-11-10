Disagi a San Biagio: dal deposito AMIU ai cantieri del Terzo Valico
di Redazione
Ne parlano in studio Simone Bona, portavoce del Comitato San Biagio Serro, e in collegamento Valerio Giacopinelli
Disagi a San Biagio, dal deposito AMIU ai cantieri del Terzo Valico: ne parlano in studio Simone Bona, portavoce del Comitato San Biagio Serro, e in collegamento Luca Pandimiglio con Valerio Giacopinelli, vicepresidente del Comitato Non Solo Borgo.
