Attualità

Disagi a San Biagio: dal deposito AMIU ai cantieri del Terzo Valico

di Redazione

Ne parlano in studio Simone Bona, portavoce del Comitato San Biagio Serro, e in collegamento Valerio Giacopinelli

Gemacht.it

Disagi a San Biagio, dal deposito AMIU ai cantieri del Terzo Valico: ne parlano in studio Simone Bona, portavoce del Comitato San Biagio Serro, e in collegamento Luca Pandimiglio con Valerio Giacopinelli, vicepresidente del Comitato Non Solo Borgo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: