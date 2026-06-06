Disabilità, l’assessore alla sanità Nicolò: “Da Regione un milione e 700 mila euro per una richiesta crescente”

GENOVA – Quarant’anni di impegno al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È questo il traguardo celebrato dal Cares ETS nel corso della giornata-evento organizzata sabato 6 giugno tra l’Auditorium del Municipio IV Media Val Bisagno e i Giardini di Sant’Eusebio, un appuntamento che ha riunito istituzioni, operatori del settore, associazioni e cittadini per riflettere sull’evoluzione dell’assistenza e dell’inclusione sociale.

Tra gli interventi istituzionali del convegno “I Quaranta Anni del CARES 1986-2026: Come è cambiata la disabilità”, particolare attenzione è stata riservata alle parole dell’assessore regionale alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e Sociali e Terzo Settore, Massimo Nicolò, che ha ribadito l’impegno della Regione Liguria nel sostenere il mondo della disabilità attraverso interventi concreti e una programmazione strategica di lungo periodo.

«Stiamo facendo la nostra parte – ha dichiarato Nicolò –. Proprio ieri la Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 1 milione e 777 mila euro destinato alle persone con gravi disabilità, con l’obiettivo di supportare le famiglie e i caregiver nell’assistenza quotidiana ai propri familiari».

Un provvedimento che punta a rafforzare il sistema di sostegno a chi vive situazioni di particolare fragilità, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai familiari e da chi presta assistenza continuativa. «Credo molto in questo intervento – ha aggiunto l’assessore – sia per la delega alla Sanità che per quella al Sociale. Garantire un contributo significativo rappresenta un aiuto importante per tante persone».

Nicolò ha inoltre evidenziato come il tema della disabilità occupi un ruolo centrale nella pianificazione regionale. «Nella bozza del nuovo Piano sociosanitario integrato abbiamo dedicato un ampio spazio al tema sociosanitario e alle linee di indirizzo strategico per assistere tutto il mondo della disabilità», ha spiegato.

Le dichiarazioni dell’assessore si inseriscono nel contesto di una giornata dedicata proprio alla riflessione sui cambiamenti che hanno interessato il settore negli ultimi quarant’anni. Il convegno, aperto dal presidente del Cares ETS Carlo Bellomo e moderato dal giornalista Gilberto Volpara, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Genova Claudio Villa, l’assessore comunale ai Servizi sociali Cristina Lodi, il consigliere regionale Armando Sanna e il presidente del Co.R.E.R.H. Liguria Aldo Moretti.

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