Dimissioni Toti, lista presidente: "'Grazie' è la sola parola da dire oggi"

"Grazie! Grazie di tutto presidente. Oggi che hai scelto di lasciare il tuo incarico l'unica parola da dirti è questa". Così i dirigenti, gli amministratori, gli eletti, tutti gli iscritti della Lista Toti accolgono la notizia delle dimissioni del presidente Giovanni Toti, presentata questa mattina in Regione.

"Grazie per aver risollevato e dato dignità alla Liguria. Grazie per aver fatto crescere questa regione, per averle restituito la speranza nel futuro, per aver interrotto il declino a cui era stata condannata, per averle regalato una crescita esponenziale in tutti i settori, certificata dai dati incontestabili di tutti gli indicatori, gli enti e gli osservatori economici - prosegue la nota -. Grazie per aver portato una politica nuova. Per aver riavvicinato i cittadini. Per aver restituito i sorrisi e la voglia di impegnarsi. Per aver portato il nome e le immagini della nostra terra nel mondo che non la conosceva".

"Oggi, nel giorno in cui dopo tre mesi di sofferenza, hai scelto di lasciare la presidenza, vogliamo dirti grazie anche per questo. Per aver avuto il coraggio di resistere, di condurre una battaglia di civiltà, di anteporre anche in questa situazione l'interesse dei liguri al tuo personale, che ti avrebbe consigliato dimissioni immediate per ritrovare subito la libertà personale. Grazie per l'esempio che ci hai dato, affrontando e respingendo a testa alta accuse che non ti appartengono, con la determinazione - conclude la nota - di chi non baratta la propria dignità".