Diano San Pietro, fiamme sulle alture: probabile causa dolosa, in azione anche l'elicottero

Un vasto incendio boschivo è divampato questa mattina, intorno alle 6:30, sulle colline di Diano San Pietro, in provincia di Imperia. Le fiamme, alimentate dal terreno secco e dal vento, hanno impegnato diverse squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Sul posto è stato fatto intervenire anche un elicottero antincendio, attualmente in azione per contenere il fronte del fuoco.





L’incendio appare particolarmente esteso e preoccupante, anche perché le fiamme si sarebbero sviluppate in più punti, alimentando il sospetto di un possibile gesto doloso. Al momento, tuttavia, non risultano abitazioni minacciate, grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra impegnate per proteggere le aree abitate.





Solo ieri, un altro rogo aveva interessato la stessa zona collinare, sviluppandosi alle spalle del cimitero di Diano Marina, tra le località di Diano Calderina e Varcavello. Le autorità stanno monitorando la situazione con la massima attenzione.

