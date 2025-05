Diano Castello, bambina di un anno cade in piscina e viene trasferita al Gaslini

Momenti di grande apprensione questa mattina a Diano Castello, in provincia di Imperia, dove una bambina di appena un anno è caduta accidentalmente in una piscina privata. La piccola, pur cosciente, ha inalato acqua ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118.





Primi soccorsi – L’allarme è scattato intorno alle 9:09. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno constatato che la bambina era vigile ma presentava segni di inalazione d’acqua, una condizione potenzialmente pericolosa. In un primo momento è stata trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Imperia per una valutazione clinica e le prime cure. La bambina è stata stabilizzata e trasportata con l’elicottero dei soccorsi (Grifo), come previsto nei protocolli per i pazienti pediatrici in condizioni a rischio evolutivo.





Condizioni sotto osservazione – Al momento non si segnalano peggioramenti. Le sue condizioni sono monitorate dal personale medico del Gaslini, che ha preso in carico il caso per ulteriori accertamenti e osservazione specialistica.

