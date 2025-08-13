Deutsche Bahn: positivo bilancio del traffico Berlino-Amburgo, durante i primi giorni dei lavori

Una settimana e mezza dopo l’inizio della ristrutturazione generale della linea Amburgo-Berlino, Deutsche Bahn (DB) sta tracciando provvisoriamente un primo bilancio positivo del traffico ICE tra le due città.”Il concetto di deviazione, che si è già dimostrato valido in precedenti misure per l’aggiornamento tecnologico delle linee, sta funzionando”, afferma Stefanie Berk, membro del consiglio di amministrazione per il marketing e le vendite di DB Fernverkehr. Ogni ora, i treni ICE 4 da 830 posti continueranno a collegare le due metropoli direttamente e senza cambi. Durante la ristrutturazione generale, Lüneburg, Uelzen, Salzwedel e Stendal beneficeranno anche di ulteriori interessanti collegamenti ICE.

Il tempo di percorrenza, che è di circa 45 minuti in più, viene indicato chiaramente nelle informazioni sugli orari del DB Navigator e su bahn.de. I passeggeri hanno potuto pianificare di conseguenza il loro viaggio. “Ringraziamo tutti i viaggiatori per la loro comprensione e pazienza”, afferma Stefanie Berk.

Nel complesso, i clienti sono stati ben informati sull’attuale offerta di viaggio nei primi dieci giorni. Come previsto, non ci sono stati problemi di capacità. Con un massimo di 65 collegamenti giornalieri, di cui 36 diretti, l’offerta rimane interessante. Da un centro città all’altro, il viaggio in treno senza cambi in circa due ore e mezza è ancora più veloce che in auto. Per la stessa distanza in auto, Google Maps fornisce un tempo di percorrenza di oltre tre ore. Durante la ristrutturazione general – affermano le DB – continueranno ad esserci prezzi bassi per i viaggi tra le due città: i biglietti sono disponibili a partire da 14,99 euro.

