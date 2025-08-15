Deutsche Bahn: il ministro Schnieder congeda l’AD Richard Lutz, "Accuratezza prima della velocità"

Cambio ai vertici di DB. Una nota del Ministero dei trasporti di Berlino ha comunicato che “è tempo di un riallineamento strutturale e del personale di vertice. Il ministro federale dei trasporti Patrick Schnieder ha ringraziato il CEO di Deutsche Bahn Richard Lutz per il suo grande impegno. Il contratto, che doveva durare fino al 2027, sarà risolto anticipatamente di comune accordo. “Ho sempre detto: prima la strategia, poi le persone. Il nostro concetto è nelle sue linee di base, ora si tratta di trovare la persona giusta per realizzarlo. Il processo di selezione seguirà queste linee d’azione: accuratezza e cura prima della velocità”, afferma Schnieder.

Un portavoce di DB ha dichiarato nel tardo pomeriggio di oggi: “Il Ministro Federale dei Trasporti Patrick Schnieder, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di DB Werner Gatzer e il Dr. Richard Lutz, hanno concordato oggi a Berlino di comune accordo di rescindere anticipatamente il contratto dell’Amministratore Delegato. Il Dr. Richard Lutz continuerà a essere disponibile come amministratore delegato fino a quando non sarà stata stabilita la successione ai vertici di Deutsche Bahn AG”.

