Deutsche Bahn completa la vendita della filiale logistica DB Schenker a DSV

Deutsche Bahn AG (DB) ha concluso oggi la cessione di DB Schenker, la sua filiale nel settore della logistica, al gruppo danese DSV, attivo nei trasporti e nella logistica, per un valore complessivo di 14,3 miliardi di euro. Con questa operazione, DB compie un passo significativo verso il rafforzamento del proprio business principale. L’intero ricavato resterà nelle casse del Gruppo, contribuendo in modo sostanziale alla riduzione dell’indebitamento.

La procedura di vendita si è svolta secondo i tempi previsti e si è conclusa addirittura in anticipo. Nelle ultime settimane, DSV ha ottenuto le ultime autorizzazioni necessarie da parte delle autorità antitrust sia dell’Unione Europea che degli Stati Uniti. DSV ha espresso l’intenzione di trasformare, grazie a questa acquisizione, il gruppo in uno dei principali attori mondiali nel campo della logistica e dei trasporti. Il colosso danese ha inoltre annunciato investimenti in Germania pari a circa 1 miliardo di euro nei prossimi tre-cinque anni.

Richard Lutz, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di DB, ha commentato: “Oggi abbiamo completato la più grande transazione aziendale nella storia di Deutsche Bahn e del settore logistico. La vendita di Schenker ridurrà la complessità per DB e ci consentirà di concentrarci completamente sul nostro core business. Nei prossimi tre anni, rilanceremo la nostra infrastruttura, le nostre attività ferroviarie e la nostra redditività. L’acquisizione da parte di DSV fornirà a DB Schenker un nuovo proprietario che promette una posizione di mercato unica e opportunità di crescita internazionale.”

Jens Lund, CEO di DSV A/S, ha dichiarato: “Con il completamento dell’acquisizione di Schenker, abbiamo raggiunto una pietra miliare nella storia di DSV. Attendevamo con ansia di completare l’operazione e sono entusiasta di dare il benvenuto ai nostri nuovi colleghi nell’organizzazione DSV. Con questa acquisizione, diventiamo un attore leader a livello mondiale nel trasporto e nella logistica globali, in un momento in cui le catene di approvvigionamento globali sono più importanti che mai e i nostri clienti necessitano di una rete globale di servizi e prodotti affidabile e agile. Combinando le due aziende, creeremo una piattaforma unica e flessibile per una crescita finanziaria a lungo termine a vantaggio dei nostri clienti, dipendenti, azionisti e altri stakeholder.”

“Con oggi si chiude il capitolo più prospero della nostra storia più che centenaria - ha aggiunto Jochen Thewes, amministratore delegato di Schenker AG - siamo fieri dei risultati raggiunti negli anni recenti sotto la guida di Deutsche Bahn. Ora, con il supporto di DSV, ci prepariamo a dar vita al più grande gruppo logistico a livello globale. Guardiamo con entusiasmo al futuro e a questa nuova fase, che vogliamo affrontare in uno spirito di collaborazione e responsabilità.”

DB ha avviato la procedura per la vendita di Schenker nel dicembre 2023, garantendo trasparenza, parità di trattamento e conformità alle normative europee. DSV è risultata l’acquirente selezionato nell’ambito di un processo competitivo, avendo presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico per Deutsche Bahn. L’accordo tra DB e DSV è stato formalizzato nel settembre 2024. In precedenza, nella stagione estiva dello stesso anno, DB aveva concluso anche la vendita di DB Arriva, la sua controllata per i trasporti locali e regionali in Europa.

