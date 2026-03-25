Depositi chimici, Avvenente a Telenord: “Multedo ha già dato, si trovi una soluzione"

Mauro Avvenente, consigliere comunale della lista Vince Genova, intervenuto durante la trasmissione Liguria Live su Telenord, ha espresso forti critiche nei confronti dell’amministrazione comunale in merito alla gestione del delicato tema dei depositi chimici nel capoluogo ligure.





Al centro delle sue osservazioni, il rinvio della decisione definitiva all’approvazione del nuovo piano regolatore portuale da parte dell’Autorità di sistema portuale (Adsp), una scelta che secondo Avvenente rischia di prolungare ulteriormente una situazione già critica. Il consigliere evidenzia come questo atteggiamento rappresenti una mancanza di presa di responsabilità politica su un tema che incide profondamente sulla qualità della vita dei cittadini.





“La questione non può essere rimandata all’infinito”, è il senso del suo intervento, sottolineando come il quartiere di Multedo sia da troppo tempo gravato da una presenza industriale impattante. “Multedo non può più sopportare una servitù che dura da decenni”, ribadisce, mettendo in luce il peso che il territorio ha sostenuto nel corso degli anni.





Allo stesso tempo, Avvenente riconosce la rilevanza strategica dei depositi chimici, considerati un’infrastruttura necessaria non solo per l’economia genovese ma anche per quella nazionale. Proprio per questo, insiste sulla necessità di individuare al più presto una soluzione alternativa che sia sostenibile sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale e sociale.





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