Salis: "Io leader? Tutti facciamo nostra parte. Programma del campo progressista? Lo ha scritto il governo coi suoi fallimenti"
di steris
3 min, 43 sec
"Fondamentale concentrarsi sui temi che riguardano la vita delle persone: lavoro, sanità, scuola, sicurezza"
Altre notizie
Lavoratori IIT in sciopero, incontro con Salis: "Scriverò al Governo per chiedere attenzione"
24/03/2026
di Redazione
Referendum, l'Italia dice 'No', Piccardo (Pd) a Telenord: "Difesi i valori della Costituzione"
24/03/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Referendum, l'Italia dice 'No', Balleari (FdI) a Telenord: "Occasione perduta, ora stemperare il clima"
24/03/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto