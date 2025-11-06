Dengue: un caso a Sestri Levante, malato era stato all'estero

La dengue ha fatto il suo ingresso nel Tigullio, in provincia di Genova: lo rende noto il Comune di Sestri Levante, dopo la segnalazione da parte dell' Asl 4 di una persone infettata dal virus trasmesso dalle zanzare.

Il contagio si è manifestato nel paziente al ritorno da un viaggio all estero, e ha fatto scattare l'allarme, con immediata campagna di disinfestazione straordinaria che si svolgerà domani dalle 4 alle 6 in alcune strade della frazione di San Bartolomeo della Ginestra, del parco Mandela e di alcune vie del centro di Sestri Levante.

Il sindaco ha emesso una apposita ordinanza dove si consiglia alla popolazione di tenere le finestre chiuse almeno fino a fine intervento, di togliere i panni stesi, di non portare animali a passeggio e di lavare la verdura degli orti interessati dal trattamento.

