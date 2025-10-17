“Democrazia al lavoro”: Cgil in piazza a Roma contro la manovra del governo, delegazioni anche da Genova

Si avvicina la grande mobilitazione nazionale della Cgil, in programma sabato 25 ottobre a Roma, con lo slogan “Democrazia al lavoro”. Anche da Genova partiranno delegazioni per partecipare alla manifestazione, che prenderà il via da piazza della Repubblica per poi concludersi a piazza San Giovanni.





L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindacato in opposizione alla legge di stabilità del Governo, considerata “dannosa” e “incapace di rispondere alle reali esigenze dei lavoratori, dei pensionati e del Paese”.





“Mentre si rincorre la spesa per il riarmo – afferma Igor Magni, segretario generale della Cgil Genova – mancano risorse per scuola, sanità e servizi pubblici. Sabato saremo in piazza per chiedere un’inversione di rotta, che punti su pace, lavoro e diritti”.





In preparazione della manifestazione si stanno tenendo assemblee nei luoghi di lavoro e volantinaggi informativi rivolti ai cittadini. Le richieste della Cgil sono nette: aumento di salari e pensioni, lotta al precariato, più investimenti nei servizi pubblici, nella transizione energetica ed ecologica e in nuove politiche industriali.





Secondo Magni, la manovra presentata dal Governo è “lontana dalla realtà del Paese” e non tiene conto dell’aumento del costo della vita:





“Con stipendi e pensioni fermi, l’inflazione brucia tutto. La manovra è talmente inadeguata che non convincerebbe nemmeno Confindustria”.





Per informazioni logistiche e per partecipare alla trasferta da Genova, è possibile consultare il sito ufficiale: www.liguria.cgil.it

