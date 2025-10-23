Delitto Cella, requisitoria pm: "Cecere sfogò sulla vittima la frustrazione di una vita"

Secondo la Procura di Genova, Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante imputata per l’omicidio di Nada Cella, avrebbe “sfogato sulla giovane segretaria tutta la rabbia e la frustrazione di una vita”. A sostenerlo è la pm Gabriella Dotto, che ha iniziato oggi la requisitoria nel processo per il delitto avvenuto il 6 maggio 1996 a Chiavari.

Per l’accusa, il quadro probatorio è “chiaro e limpido” nonostante la complessità di un processo che riporta alla luce fatti di quasi trent’anni fa. La pm ha ricostruito i rapporti tra la Cecere e il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro della vittima e accusato di favoreggiamento.

“Soracco ha mentito – ha detto la Dotto – sa più di quanto voglia far credere. Con la madre, Marisa Bacchioni, ha costruito una realtà alternativa per salvare la propria immagine sociale”.

Secondo la pubblica accusa, tra Cecere e Soracco c’era un rapporto di frequentazione nascosto agli inquirenti, osteggiato dalla madre di lui e testimoniato da intercettazioni e conversazioni telefoniche dell’epoca. Tra gli indizi citati anche un bottone ritrovato sotto il corpo di Nada, compatibile con quelli presenti in casa della Cecere, e le testimonianze di vicini e di una mendicante che l’avrebbero vista nei pressi dello studio.

Il processo proseguirà il 30 ottobre, quando la pm continuerà la sua requisitoria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.