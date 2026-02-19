Decreto Energia, Irap su energia e gas al 5,9%: +2 punti per finanziare sconti in bolletta a pmi e famiglie

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Energia con un intervento che punta a ridurre i costi delle bollette per imprese e famiglie. Tra le novità dell’ultima ora figura un aumento dell’Irap per le aziende che producono energia e gas, misura destinata a finanziare il taglio degli oneri di sistema a favore delle piccole e medie imprese.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il decreto prevede un incremento dell’aliquota Irap di circa due punti percentuali per il comparto energetico, portando l’aliquota ordinaria dal 3,90% al 5,90%. L’operazione dovrebbe garantire maggiori entrate per circa 900 milioni di euro nell’arco di due anni.

Il meccanismo ricalca quello già adottato in passato per il settore bancario: un aumento mirato dell’imposizione per finanziare misure di alleggerimento a beneficio di altre categorie. In questo caso l’obiettivo è ridurre gli oneri di sistema, in particolare la componente Asos, per le pmi non energivore. Il beneficio stimato si aggirerebbe intorno ai 20 euro per megawattora, offrendo così un sostegno concreto alle imprese di minori dimensioni già messe sotto pressione dall’aumento dei costi energetici.

Sul fronte Ets, il governo conferma la linea dell’alleggerimento della relativa voce in bolletta, con la prospettiva di avviare un confronto a livello europeo, trattandosi di un meccanismo di matrice Ue. Per quanto riguarda le famiglie, restano confermati i contributi straordinari fino a 115 euro per i nuclei fragili già beneficiari del bonus sociale. Per le famiglie con Isee inferiore a 25mila euro ma non titolari di bonus, il contributo sarà riconosciuto su base volontaria dai venditori di energia.