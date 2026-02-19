Energie

Cina, serre di fiori riscaldate con energie rinnovabili

Calore geotermico, energia solare e acqua di miniera sostituiscono i sistemi tradizionali

Durante la Festa di Primavera, i mercati dei fiori in Cina registrano un picco di attività, mentre nella provincia orientale dello Shandong le serre vengono riscaldate utilizzando fonti sostenibili. Calore geotermico, energia solare e acqua di miniera sostituiscono i sistemi tradizionali, mantenendo le coltivazioni a temperatura ottimale e riducendo i costi operativi.

Questa innovazione dimostra come le energie rinnovabili possano essere applicate anche in ambiti agricoli e florovivaistici, con benefici economici e ambientali concreti.

