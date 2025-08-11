De Winter - Milan: accordo, al Genoa 20 milioni più bonus
di red. sport
Per il difensore belga è pronto un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione
Il Milan ha definito in tempi record l'acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Dopo l’addio di Thiaw, la dirigenza rossonera si è mossa con decisione per assicurarsi il giovane difensore belga, individuato da Tare come il rinforzo ideale per il reparto arretrato.
L’intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus legati al rendimento. Una parte della somma – circa il 15% – finirà nelle casse della Juventus, in virtù della clausola sulla futura rivendita concordata nel trasferimento del 2023 tra i bianconeri e il club ligure.
De Winter è atteso per visite mediche e firma all’inizio della prossima settimana: l’obiettivo del Milan è quello di averlo già disponibile per l’impegno in Coppa Italia. Per lui è pronto un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione.
