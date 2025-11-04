De Wave Group crea l’hub italiano della cantieristica: acquisite quattro eccellenze del settore nautico e crocieristico

De Wave Group compie un passo strategico nel panorama della cantieristica italiana e internazionale, annunciando l’acquisizione di quattro aziende d’eccellenza del settore crocieristico e nautico. L’operazione dà vita a un vero e proprio hub italiano della filiera cantieristica, che racchiude competenze e know-how lungo l’intero processo di progettazione e realizzazione di interni e sistemi tecnici per navi da crociera e yacht.

Entrano ufficialmente a far parte del gruppo:

IVM , azienda padovana fondata nel 1996, tra i principali operatori nell’outfitting e furnishing navale, rinomata per soluzioni di design e tecnologie all’avanguardia.

Electrical Marine , realtà torinese nata nel 1980, specializzata in impiantistica elettrica ed elettronica per il settore nautico, con sedi operative anche a Savona e Varazze.

O.M. Project , attiva nella carpenteria metallica e nelle movimentazioni elettroattuate per la nautica, con base a Torino.

Cantieri Navali San Carlo, anch’essa torinese, impegnata nella costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive.

Per sostenere la crescita del nuovo polo, De Wave ha varato un piano di investimenti da 50 milioni di euro, destinato all’aumento della capacità produttiva, all’acquisto di nuovi macchinari e a future operazioni di M&A.

Il piano industriale include anche un rafforzamento occupazionale con circa 150 nuove assunzioni nei prossimi anni, finalizzate ad ampliare la produzione e potenziare i servizi di assistenza post-vendita, in particolare sui mercati oltreoceano.

Con questa operazione, De Wave consolida il proprio ruolo di general contractor globale, con 7 stabilimenti, 12 sedi operative in 9 Paesi e oltre 1.400 professionisti specializzati. L’obiettivo del Gruppo è ambizioso: raggiungere 450 milioni di euro di fatturato complessivo entro il 2025, rafforzando ulteriormente la leadership italiana nella cantieristica internazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.