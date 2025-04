De Wave firma ordini per 630 milioni: il lusso navale parla sempre più italiano

Ordini per 630 milioni di euro in sei mesi: è il risultato raggiunto da De Wave, azienda italiana specializzata nell’allestimento navale, che rafforza la propria posizione di leadership nel settore delle crociere di lusso, confermandosi partner strategico per i principali brand internazionali.

Italia – Dei 630 milioni di euro di ordini, circa 450 saranno gestiti nei cantieri italiani. De Wave si occuperà della realizzazione delle suite e delle aree pubbliche di nove nuove navi per Regent Seven Seas Cruises, Oceania Cruises e Crystal Cruises. “In questo scenario, l’Italia recita un ruolo da protagonista”, ha sottolineato il CEO Riccardo Pompili.

Francia – Nel Paese transalpino, il gruppo ha in programma interventi di refitting su due unità Norwegian Cruise Line, la Mariner e la Voyager, presso i bacini di Marsiglia. Inoltre, sta realizzando interni per navi MSC e RCCL, oltre che per l’Orient Express di Accor, un veliero di alta gamma per una clientela esclusiva. Il valore della commessa con Accor è stimato in 130 milioni di euro.

Strategia – De Wave continua a espandersi anche grazie a operazioni di acquisizione. “Oggi siamo un general contractor in grado di coprire ogni ambito dell’accomodation navale: arredamento, impiantistica e marine glazing”, ha aggiunto Pompili, confermando l’obiettivo di consolidare il gruppo come punto di riferimento globale.

