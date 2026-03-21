De Rossi: "Ci sarebbe stato stretto anche il pareggio"

Daniele De Rossi analizza così la sconfitta casalinga contro l’Udinese:

“Ci sarebbe stato stretto anche il pareggio. C’è tanto orgoglio per la prestazione offerta e la consapevolezza di essere sulla strada corretta. Resta però anche un po’ di amarezza e rammarico. Oggi una vittoria ci avrebbe praticamente assicurato la salvezza. Vogliamo affrontare le gare con coraggio, provando sempre a segnare. Anche un pareggio non sarebbe stato da buttare, ma non volevo arrivare alla sosta con questo risultato. Se scendi in campo pensando al pari, rischi di perdere; se invece giochi per vincere, al massimo porti a casa un punto".

De Rossi si sofferma poi sul rigore prima concesso e poi negato: “A volte queste decisioni ti penalizzano: credi di aver costruito una grande occasione da gol e poi ti viene tolta. C’era già stato un episodio simile con questo arbitro; i ragazzi, prima della gara, avevano sottolineato che fosse lo stesso di Bologna. Io ero forse un po’ più distaccato, perché a Bologna non c’ero. Dal campo, spesso, non hai la lucidità per capire cosa sia stato deciso. Bisogna restare calmi: la squadra è rimasta dentro la partita con un atteggiamento aggressivo.”

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