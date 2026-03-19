De Rossi carica: “Dobbiamo salvarci, con l’Udinese vogliamo punti e credo che il Genoa debba sognare e darsi obiettivi importanti”
di Giovanni Porcella
Il tecnico rossoblu De Rossi vuole il massimo dai rossoblu in vista dell’Udinese: “Match duro, loro sono in salute ed è un club serio, con giocatori forti , ma noi vogliamo fare bene e dare tutto”.
In quattro mesi sono stati fatti passi avanti per la salvezza, di chi il merito? “Abbiamo incanalato la nostra stagione - dice Ddr - ma non dobbiamo mollare perché la salvezza non è ancora sicura, ma sono contento del nostro percorso e dal primo giorno avevo detto che ci saremmo tirati fuori con questo ambiente. Il merito è di tutti non dell’allenatore, questo gruppo ha un’anima. Arrivare alla sosta con una sconfitta non mi piacerebbe. E sono certo che i nostri tifosi ci daranno una forte mano. Io penso che tutti assieme potremo magari arrivare a 40 punti perché è giusto già adesso pensare in alto. E anche la società (il presidente Sucu oggi in sede) sta lavorando per questo”.
Intanto Baldanzi è recuperato ed a disposizione.
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