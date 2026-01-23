De Rossi: "Baldanzi può conquistare Marassi. Bologna squadra forte con tecnico bravo".

De Rossi sfida il Bologna: “Squadra forte con un tecnico bravo. Noi vogliamo dare continuità” Il portiere? Devo decidere. Baldanzi? Può conquistare Marassi”. Il Genoa non vuole fermarsi anche se il Bologna è un avversario tosto. Lo dice chiaramente Daniele De Rossi in conferenza: “Conosciamo il valore della squadra di Italiano che stimo molto ma siamo concentrati e carichi”. De Rossi sfiora il discorso mercato e lo fa per Baldanzi che lui ha voluto dalla Roma: “È infortunato ma sono certo che farà bene qui. A tutto per diventare in beniamino del Ferraris. A lui tengo perché è tecnico ed è contento di essere qui. Altrettanto soddisfatto per l’arrivo di Zatterstrom”. De Rossi parla anche di portieri apre di un ballottaggio: “Col Bologna non ho ancora deciso se giocherà Bijlow o Leali. Di sicuro siamo soddisfatti di questi portieri”. Per il resto il mister rossoblu dice: “Non parlo di giocatori che non sono ancora arrivati. La classifica? “Tre punti dalla zona retrocessione altrettanti per essere vicini alla metà della graduatoria. I punti fatti spiega De Rossi ci hanno dato delle certezze e anche io sono contento: "Baldanzi p di ciò che stiamo facendo e il merito è dei giocatori”. Infine su Norton Cuffy il tecnico ha detto che andrà valutato col Bologna”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.