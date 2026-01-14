De Nora e Ram insieme per la raffinazione sostenibile del litio

Accordo strategico tra De Nora e Reed Advanced Materials (Ram) per lo sviluppo e l’industrializzazione della tecnologia Eli Process di Neometals, dedicata alla raffinazione sostenibile del litio. L’intesa, annunciata in una nota congiunta, rafforza il posizionamento del gruppo elettrochimico italiano lungo la catena di approvvigionamento di una materia prima considerata critica e in forte espansione.

Secondo le stime, il mercato globale del litio raggiungerà un valore di 25,6 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo del 9,4%, trainato dal ruolo sempre più centrale di questo elemento nelle tecnologie emergenti, dalla mobilità elettrica allo stoccaggio energetico.

Ram è partecipata per il 70% da Neometals, società quotata a Sydney specializzata in soluzioni sostenibili per la lavorazione del litio, e per il 30% da Mineral Resources Limited, tra i principali operatori del settore minerario. L’accordo prevede l’integrazione dei sistemi di elettrolisi di De Nora all’interno del processo Eli, con l’obiettivo di accompagnarne la transizione verso la scala industriale.

