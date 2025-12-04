DB ed Eurostar gettano le basi per un collegamento diretto dalla Germania a Londra

Deutsche Bahn (DB) ed Eurostar stanno compiendo un ulteriore passo avanti verso un collegamento ferroviario diretto ad alta velocità tra la Germania e Londra.

In un Memorandum d’Intesa (MoU) firmato oggi, entrambe le compagnie annunciano che esploreranno le opzioni per un servizio ferroviario congiunto a lunga percorrenza tra Londra e le principali città tedesche come Colonia e Francoforte.

Eurostar metterà a disposizione la sua esperienza nei viaggi ferroviari attraverso il tunnel della Manica, mentre DB metterà a disposizione la sua competenza come operatore di rete con una presenza capillare in Germania. Il lancio del nuovo servizio diretto, che utilizzerà i nuovi treni Celestia a due piani di Eurostar, è previsto per l’inizio degli anni ’30. Tuttavia, ciò è subordinato al rispetto dei necessari prerequisiti tecnici, operativi e legali.

Michael Peterson, membro del Consiglio di Amministrazione di DB per il Trasporto Passeggeri a Lunga Distanza: “L’Europa si sta integrando sempre di più grazie alla ferrovia. In collaborazione con Eurostar, vogliamo anche avvicinare Germania e Regno Unito attraverso l’alta velocità ferroviaria. Siamo convinti del grande potenziale di un collegamento così diretto. Questo progetto dimostra anche che, a causa del complesso quadro normativo, nuovi servizi transfrontalieri a lunga distanza sono spesso possibili solo attraverso partnership come questa.” Gwendoline Cazenave, CEO di Eurostar: “Siamo lieti di lanciare questa partnership con Deutsche Bahn. Si tratta di un passo importante per rendere i viaggi tra Londra e la Germania più sostenibili e convenienti. Combinando la nostra esperienza nei viaggi ferroviari attraverso il Tunnel della Manica e la nostra nuova flotta con la solida presenza di Deutsche Bahn in Germania, stiamo creando un livello completamente nuovo di connettività e comfort per i nostri clienti. Questa partnership contribuirà a stimolare la continua crescita di Eurostar e ci avvicinerà al nostro obiettivo di trasportare 30 milioni di passeggeri sulla nostra rete”.

Il Ministro Federale dei Trasporti Patrick Schnieder: “Con questa iniziativa, stiamo inviando un segnale forte per il futuro del trasporto ferroviario europeo. In una task force creata appositamente per questo progetto, stiamo già lavorando intensamente sui prerequisiti legali, infrastrutturali e politici per questo nuovo collegamento. Accolgo con grande favore il fatto che le aziende coinvolte stiano raccogliendo questa sfida. Sono certa che questo progetto porterà grandi benefici a tutti i passeggeri del trasporto ferroviario in tutta Europa”. Heidi Alexander, Segretario dei Trasporti del Regno Unito: “Questa partnership tra Eurostar e Deutsche Bahn ha il potenziale per trasformare i viaggi ferroviari transfrontalieri in Europa per le generazioni a venire. Dopo discussioni costruttive con il mio omologo tedesco quest’estate, stiamo ora accelerando i nostri piani. Si tratta di cambiare radicalmente il modo in cui milioni di persone viaggiano tra i nostri due Paesi. Un collegamento ferroviario diretto creerà posti di lavoro, rafforzerà i legami commerciali vitali e fornirà un collegamento che renderà i viaggi internazionali ancora più facili e rispettosi dell’ambiente”.

Obiettivi della cooperazione prevista:

Creare un servizio ferroviario diretto a lunga percorrenza tra Regno Unito e Germania. Gestire questo servizio da soli è considerato estremamente difficile, rendendo cruciali le partnership congiunte.

Offrire migliori collegamenti per i viaggiatori tra Londra e la Germania con una gamma più ampia di servizi, maggiore comfort e collegamenti tra città diverse, offrendo un’alternativa sostenibile all’aereo.

Sfruttare le competenze e le risorse di DB ed Eurostar per un reciproco vantaggio e per offrire soluzioni migliori ai clienti. Insieme, DB ed Eurostar svilupperanno potenziali orari e valuteranno le strutture dei terminal che consentirebbero i controlli di frontiera e di sicurezza internazionali.

DB ed Eurostar accolgono con favore il forte sostegno politico a un futuro collegamento ferroviario diretto tra Regno Unito e Germania. Ciò si riflette in particolare nel Trattato di Amicizia e Cooperazione Bilaterale firmato il 17 luglio dal Cancelliere tedesco e dal Primo Ministro britannico. Nell’ambito di questo trattato, i ministeri di entrambi i Paesi hanno istituito una task force per affrontare congiuntamente le sfide politiche a un collegamento ferroviario diretto tra Germania e Londra, in particolare per quanto riguarda le formalità di ingresso e le infrastrutture necessarie.

