A Telenord si discute di dazi USA e impatto sulle imprese: una nuova fase del commercio internazionale. Intervengono Roberto Albisetti (economista e banchiere), Sara Armella (Presidente Commissione Dogane – ICC Italia), Stefano Comisi (membro Gruppo di lavoro Accise – ICC Italia) e Alberto Minoia (Amministratore Delegato – Stazioni Marittime).

