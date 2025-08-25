Dazi, DHL Express Italia nega il presunto stop alle spedizioni verso gli Stati Uniti

Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, DHL Express Italia continua a offrire i suoi servizi per spedire verso gli Stati Uniti e il territorio doganale di Porto Rico senza interruzioni. Lo riporta una nota della filiale italiana di DHL Express.

A seguito delle restrizioni temporanee che entreranno in vigore dal 29/08 relative alla “Sospensione del Trattamento Duty-Free De Minimis” che si applicano ai fornitori di servizi postali, dopo il 22 agosto Deutsche Post e DHL Parcel in Germania non potranno accettare pacchi da clienti aziendali per la spedizione negli USA.

Restano invece confermati i servizi di DHL Express, rappresentando così una valida soluzione di servizio affidabile ed efficiente per le spedizioni negli Stati Uniti.

Le aziende italiane possono accedere al servizio DHL anche attraverso una rete capillare di store e service point DHL Express, l’elenco è disponibile su MyDHL.express.dhl al link "Ricerca avanzata: trova specifici punti di servizio DHL e luoghi di ritiro utilizzando la ricerca avanzata". Grazie ad un solido ed esteso network internazionale con connessioni in oltre 220 paesi e territori nel mondo, DHL Express è in grado di supportare le esigenze di spedizione di imprese e privati, assicurando un servizio rapido e sicuro verso gli Stati Uniti.