Dazi, accordo USA-UE sul 15% ma restano incognite su export di Italia e Liguria

L’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Unione Europea in Scozia con l'intesa tra Donald Trump e Ursula von der Leyen ha fissato una tariffa commerciale del 15%, allontanando per ora lo spettro di una guerra dei dazi. Tuttavia, restano incertezze su settori strategici come acciaio, alluminio e farmaceutica, e i dettagli dell’intesa non sono ancora ufficiali. Il governo italiano, pur non pienamente soddisfatto, giudica l’accordo sostenibile, mentre le opposizioni lo definiscono una resa alle richieste statunitensi.

Secondo Confartigianato, tra il 2022 e il 2024 oltre 25.000 imprese italiane hanno esportato stabilmente verso gli USA, generando nel solo 2024 un valore di 56,4 miliardi di euro. Per più di 6.000 di queste imprese – soprattutto micro e piccole – il mercato americano rappresenta oltre la metà del fatturato estero.

I comparti moda e meccanica sono tra i più esposti: il primo registra una crescita (+1,9% nei primi mesi del 2025), ma rischia ora di rallentare; il secondo segna invece un calo del 7,9%, con la Motor Valley emiliana particolarmente colpita.

Anche la Liguria guarda con apprensione agli sviluppi. Pur meno esposta della meccanica emiliana, la regione è forte in settori come la componentistica industriale, la nautica fashion e l’artigianato di alta gamma. In particolare, molte micro e piccole imprese liguri attive nella moda e nel design dipendono dal mercato USA per sostenere la propria competitività. Eventuali barriere tariffarie rischiano di compromettere la loro tenuta, già messa alla prova da costi elevati e dalla concorrenza globale. Servono quindi misure di sostegno all’export, potenziamento dei fondi per l’internazionalizzazione e una diplomazia economica più incisiva per proteggere le filiere produttive italiane dagli effetti a catena di nuove misure protezionistiche.

